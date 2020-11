Comparateur des sites de livraison de fleurs en Belgique

Envoi de fleurs Belgique

Comment choisir un site de livraison de fleurs en Belgique?

Commander des fleurs par internet, rien de plus simple aujourd'hui: de nombreux sites existent pour faire livrer un bouquet au destinataire de votre choix, partout en Belgique. Parmi cette offre, comment sélectionner le site le plus adapté à vos besoins? Quel est le meilleur rapport qualité/prix? Certaines entreprises transmettent votre commande à un fleuriste local situé tout près de votre destinataire, d'autres envoient vos bouquets par la poste. Les délais de livraison vont fortement varier en fonction de la méthode d'envoi et des régions desservies, tout comme les frais d'envoi.

Pour vous aider à prendre la bonne décision, nous avons recensé des sites de livraison de fleurs en Belgique en affichant les informations suivantes: prix du bouquet le moins cher trouvé sur le catalogue, coûts de livraison, type d'envoi (par la poste ou en main propre), ainsi que la présence ou non de codes-promo. Les informations pour chaque site seront régulièrement vérifiées et mises à jour.